Пентагон призвал помочь Киеву с целью "окупить" инвестиции

Вашингтон должен предоставить Киеву помощь в ближайшие месяцы, иначе предыдущие инвестиции «не окупятся». Такое заявление сделала помощник главы Минобороны США по международной безопасности Селеста Уолландер, передает «РИА Новости».

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По ее словам, согласование новой помощи Киеву со стороны Вашингтона является «критически важным». Уолландер считает, что если это не получится сделать в следующие несколько месяцев, то «никакая работа последних двух лет по инвестированию в будущее Украины не окупится».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть план нового контрнаступления, но для его реализации ВСУ нужны западные современные системы вооружения. При этом он заверил, что Украина «обязательно победит», поскольку она не имеет альтернативы.