Пентагон призвал помочь Киеву с целью "окупить" инвестиции

Пентагон призвал предоставить Киеву помощь с целью "окупить" прошлые инвестиции
Вашингтон должен предоставить Киеву помощь в ближайшие месяцы, иначе предыдущие инвестиции «не окупятся». Такое заявление сделала помощник главы Минобороны США по международной безопасности Селеста Уолландер, передает «РИА Новости».
По ее словам, согласование новой помощи Киеву со стороны Вашингтона является «критически важным». Уолландер считает, что если это не получится сделать в следующие несколько месяцев, то «никакая работа последних двух лет по инвестированию в будущее Украины не окупится».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть план нового контрнаступления, но для его реализации ВСУ нужны западные современные системы вооружения. При этом он заверил, что Украина «обязательно победит», поскольку она не имеет альтернативы.
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