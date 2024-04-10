Байден предупредил о катастрофе для всего мира

Президент США Джо Байден заявил, что распад НАТО стал бы катастрофой для всего мира. Об этом сообщает телеканал Univision Noticias.

По словам Байдена, распад НАТО стал бы «худшим, что можно представить». Он также добавил, что в последнее время альянс смог заметно расширить свой состав, а на границе с Россией находится целая группа стран-членов НАТО.

«Худшее, что можно представить — это начало распада НАТО, это было бы катастрофой для Соединенных Штатов, для Европы и всего мира», — заявил он.

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Ранее министр обороны Норвегии заявил, что НАТО планирует создать свой штаб сухопутных войск в 140 км от границы с Россией.