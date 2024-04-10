$93.22+0.47101.23+0.49
Войти в почту

Байден предупредил о катастрофе для всего мира

Президент США Джо Байден заявил, что распад НАТО стал бы катастрофой для всего мира. Об этом сообщает телеканал Univision Noticias.

Байден предупредил о катастрофе для всего мира
© globallookpress.com

По словам Байдена, распад НАТО стал бы «худшим, что можно представить». Он также добавил, что в последнее время альянс смог заметно расширить свой состав, а на границе с Россией находится целая группа стран-членов НАТО.

«Худшее, что можно представить — это начало распада НАТО, это было бы катастрофой для Соединенных Штатов, для Европы и всего мира», — заявил он.

Байден назвал Трампа главной угрозой американской демократии

Ранее министр обороны Норвегии заявил, что НАТО планирует создать свой штаб сухопутных войск в 140 км от границы с Россией.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости