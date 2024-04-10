Европарламент проголосовал на сессии в Брюсселе за пакт о миграции и предоставлении убежища, который включает ужесточение миграционных норм Евросоюза. Об этом сообщает RTE на своей странице в X.

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«Европейский парламент проголосовал за принятие эпохального законодательного пакета по пересмотру правил ЕС о предоставлении убежища и миграции», — говорится в сообщении.

Данные реформы разрабатываются в ЕС с 2015 года. Свод правил вводит принципы фильтрации мигрантов на границах, упрощает правила их высылки за пределы ЕС. Также документ позволяет странам, не желающим принимать мигрантов по принципу квот, вносить плату в бюджет ЕС.

Ранее венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что 2023 год стал провальным для Евросоюза — его руководство не смогло восстановить мир и поставило содружество на грань войны, забыв о своем населении.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала бороться с ультраправыми «друзьями Путина» в Евросоюзе, которые хотят «лишить Европу будущего».