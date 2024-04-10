Зеленский заявил, что Россия обладает сильным влиянием на мировое сообщество

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о сильном российском влиянии на мир, в том числе, по его словам, Москва имеет «договоренности» в конгрессе США и ряде других стран. Своим мнением Зеленский поделился в беседе с Bild.

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«У России большое влияние. Оно заключается не только в том, что у нее есть договоренности с частью конгресса (США – прим. ред.)», - подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

По словам Зеленского, у России есть «везде» возможность повлиять на принятие тех или иных политических решений, в том числе в Латинской Америке, Африке, в Евросоюзе и Великобритании.

Украинский президент отметил, что Россия успешно взаимодействует с американским обществом. По его мнению, не последнюю роль в этом играют сами американские медиа, которые «представляют пророссийские посылы».

До этого Зеленский пообещал дать ответ на российские атаки по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом.