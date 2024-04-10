В Вильнюсе приняли решение по напавшему на посольство России

Районный суд в Вильнюсе принял решение арестовать на три месяца мужчину, бросившего в здание посольства России в Литве коктейли Молотова. Об этом пишет Delfi Литва. Газета.Ru

Как отмечала полиция, задержанный гражданин Литвы 1974 года рождения был известен ей и до этого инцидента. Две ночи подряд в выходные он бросал бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства России. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, а также постоянно дежурящие около здания посольства полицейские. Пострадавших не было. На стене здания остались следы огня. ТАСС

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия требует от Литвы прозрачного расследования нападений на свое дипломатическое представительство. "Мы считаем случившееся результатом целенаправленной политики русофобии официального Вильнюса и беспрецедентного накала антироссийской риторики", - добавила представитель МИД России. Российская газета