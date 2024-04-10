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Зеленский рассказал об огромной боли от ударов по энергосистеме Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о большом влиянии российских ударов по энергосистеме на ход конфликта. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Bild.

Зеленский рассказал об огромной боли от ударов по энергосистеме Украины
© Lenta.ru
«Атаки на энергоснабжение причиняют огромную боль», — отметил глава государства.

Зеленский в очередной раз заявил о нехватке систем противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, Украине удалось наладить хорошее производство беспилотников, однако дроны не заменят ни ПВО, ни ракеты дальнего действия.

Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении пяти из шести теплоэлектростанций в результате российских ударов по энергосистеме в конце марта. Это привело к потере 80 процентов генерирующих мощностей компании.

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