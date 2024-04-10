На Украине зафиксировали снижение рождаемости до минимума за 300 лет
Уровень рождаемости на Украине упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местное СМИ.
Авторы исследования опирались на материал Министерства соцполитики Украины о стратегии демографического развития страны. В результате они установили, что в 2023 году в государстве «родилось меньше всего детей за последние 300 лет».
Всего за год на Украине родились 187 тысяч детей. При этом авторы исследования учитывали и тех детей, которых граждане страны рожали за рубежом и в регионах, вошедших в состав России.
Отмечается, что данный показатель стал самым маленьким за всю историю наблюдений, поскольку даже в 1719 году при населении в 5,7 миллионов человек, количество рожденных детей оценивалось примерно в 280 тысяч.