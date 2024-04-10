МИД Швейцарии: ни один мирный процесс не может быть осуществлен без РФ

Ни один мирный процесс невозможен без России, но в первой конференции по Украине она принимать участия не будет. Такое заявление сделал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, передает «РИА Новости».

По его словам, РФ стала второй страной после Украины, с которой Берн «поговорил о проведении мирной конференции по Украине».

«Ни один мирный процесс не может быть осуществлен без России, даже если Москва не примет участия в первой мирной конференции по Украине, организованной в Швейцарии», — добавил Кассис.

Мероприятие пройдет в Берне 16-17 июня. Инициатором конференции выступил Киев с целью утверждения «формулы мира» Владимира Зеленского. РФ на нее не приглашали, но Москва в любом случае не станет принимать в ней участие, поскольку ее целью является «продавливание нежизнеспособной» концепции достижения мира, которая не учитывает интересов России.