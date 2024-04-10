В Киеве усомнились в восстановлении энергосистемы Украины до зимы

Восстановить энергосистему Украины до наступления холодов, скорее всего, не получится. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Lenta.ru

«Ситуация очень сложная, и нет времени для ее разрешения. Так что, скорее всего, будем пытаться увеличивать импорт, наверное, придется переходить на плановые графики отключений», - отметил он. По мнению Омельченко, Украине к началу зимы вряд ли удастся вернуть объем генерации на уровень до 22 марта и дефицит в энергосистеме страны сохранится на уровне 2-3 ГВт. ТАСС

Ранее стало известно, что на Украине с 22 по 29 марта в результате ударов были повреждены пять из шести теплоэлектростанций. Это привело к потере 80 процентов генерирующих мощностей местного энергохолдинга ДТЭК. News.ru