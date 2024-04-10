Пока вы не уснули: Кремль о снятии санкций с олигархов и требование об отставке Орбана

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В Кремле прокомментировали снятие санкций с российских олигархов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение суда ЕС снять санкции с основателей «Альфа-групп» предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана.

«Каждый случай отдельный, его нужно отдельно воспринимать. Представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать судебные решения в отношении себя, они реализуют эти решения. Все эти санкции в любом случае мы считаем незаконными, деструктивными и в чем-то позорящими те органы, которые их принимали», — заявил Песков.

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Запуск ракеты «Ангара-А5» с Восточного снова отменили

Запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный снова отменен. Как сообщает РИА Новости, соответствующая команда прозвучала на стартовой площадке.

Пуск перенесен по меньшей мере на сутки. Причины пока неизвестны.

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Кадыров обратился к чеченцам с предупреждением

Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил жителей республики о последствиях несоблюдения скоростного режима на дорогах. Об этом он написал в Telegram в одном из сообщений в связи с мусульманским праздником Ураза-байрам, который мусульмане отмечают в этом году 10 апреля.

Праздничное настроение не должно выражаться в «граничащей с сумасшествием» быстрой езде, подчеркнул Кадыров. Он напомнил, что именно в праздники нередко случаются ДТП по вине водителей, «старающихся выделиться в общем потоке».

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Большинство мэров в Гагаузии отказались от встречи с Санду

В Гагаузии на встречу с президентом Молдавии Майей Санду приехали всего 3 из 26 примаров (мэров) в регионе. Об этом сообщает Telegram-канал Gagauzia24.

В частности, от встречи с главой республики не отказался мэр столицы Гагаузии Комрата Сергей Анастасов. Также на опубликованных соратниками Санду фотографиях были замечены Анатолий Топал и Николай Посмак, представляющие города Чадыр-Лунга и Вулканешты соответственно.

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Тысячи венгров потребовали отставки Орбана

Тысячи жителей Будапешта в прошедшие выходные вышли на протест в центре города с требованием отставки премьер-министра страны Виктора Орбана.

Отмечается, что протестующих возглавил 42-летний юрист Петер Мадьяр. По его словам, нынешний премьер-министр решил, что Венгрия стала его собственностью, однако люди не хотят ему подчиняться. Мадьяр утверждает, что граждане Венгрии выступают против олигархической системы, в которой богачи наживаются за счет противозаконных государственных контрактов.

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Ивлеева избавилась от доли в новом баре в центре Москвы

Блогер Анастасия Ивлеева решила избавиться от доли в недавно открывшемся столичном баре Nudles, который расположен в Столешниковом переулке. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, теперь полноценным владельцем заведения будет новосибирский ресторатор и бизнесмен Александр Пичугин.

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Выручка бывшего завода Hyundai в Петербурге упала почти в 20 раз

По итогам 2023 года автозавод «АГР» (бывший завод Hyundai) в Санкт-Петербурге потерпел убыток в размере 16,6 млрд рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности предприятия, опубликованной в ГИР БФО.

В сравнении с 2022 годом, выручка предприятия в 2023-м снизилась на 95% (примерно в 19 раз) и составила 2,7 млрд руб. Годом ранее показатель равнялся 50,3 млрд руб. Примечательно, что чистый убыток автозавода составил 16,6 млрд руб., хотя в 2022-м он достигал 18,8 млрд руб.

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Кремль отреагировал на призыв ООН прекратить конфликт на Украине

Вхождение в состав России новых регионов необходимо всем учитывать при разрешении конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, призвавшего прекратить конфликт на Украине немедленно при соблюдении территориальной целостности Украины.

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ЦБ предложил шесть шагов для борьбы с бедностью в России

Банк России предложил шесть мер по борьбе с бедностью в России: снижение инфляции, усиление защиты от чрезмерной закредитованности, борьба с мошенничеством, поддержка граждан с невысокими доходами и лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию, а также программы финансовой грамотности.

Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

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Андрей Рублев вылетел с «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 10 апреля, состоялся матч второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встречался с представителем Австралии Алексеем Попыриным (46-й в рейтинге ATP). Игра завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу австралийского спортсмена.

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Попырин в этой встрече четыре раза подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Рублёва пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

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