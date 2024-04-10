Байден назвал себя человеком прошлого века

Президент США Джо Байден назвал себя по ошибке человеком прошлого столетия, по сути, перепутав XX и XXI века, когда стремился подчеркнуть современность своих взглядов.

Выступая на пресс-конференции в Белом доме по итогам переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, президент США призвал сограждан голосовать на предстоящих президентских выборах за него, а не за его предполагаемого соперника республиканца Дональда Трампа. При этом демократ Байден попытался сделать акцент на современности своего политического курса, прежде всего касающегося обеспечения равенства полов.

"Выбирайте меня. Я в XX веке", - сказал американский лидер, которому 81 год. Спохватившись, Байден поправился: "В XXI веке, а не в те времена".

Эти высказывания прозвучали в ответ на вопрос о постановлении верховного суда американского штата Аризона о запрете абортов по желанию женщины. Верховный суд Аризоны вынес 9 апреля решение о поддержке закона 1864 года о запрете абортов по желанию матери, то есть тех, которые не связаны с угрозой жизни и здоровью женщины. В связи с этим задавший вопрос журналист отметил, что речь идет о законе периода Гражданской войны в США. Этот нормативно-правовой акт не дает права прервать беременность, наступившую в результате изнасилования.

Невыполнение закона будет наказываться лишением свободы от двух до пяти лет. Через две недели, когда решение суда вступит в силу, законодательное регулирование вопроса искусственного прерывания беременности вернется к состоянию до 1973 года.

Верховный суд США отменил в июне 2023 года вынесенное примерно полвека назад постановление, согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов.

Данное решение означает, что вырабатывать соответствующие нормы теперь придется на уровне отдельных американских штатов. В некоторых из этих штатов, губернаторами которых являются республиканцы, началось ужесточение законов об абортах. Против таких мер традиционно выступают демократы. Этот вопрос стал одним из ключевых моментов межпартийной борьбы в США, серьезно влияющим на предпочтения избирателей.