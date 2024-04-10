В ЕС назвали условие выплаты Украине 1,5 миллиарда евро в апреле

В апреле 2024 года Еврокомиссия (ЕК) предоставит Киеву второй транш макрофинансовой помощи на 1,5 миллиарда евро, если действия украинских властей по реформам получат положительную оценку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЕК.

В марте Украина получила первый транш макрофинансовой помощи ЕС на 4,5 миллиарда евро. Средства предназначались на первоочередные социальные и гуманитарные расходы украинского госбюджета.

Для получения этой помощи Украина должна работать над реформами в сферах управления государственными финансами, борьбы с коррупцией и над развитием бизнес-среды.

Транш на 1,5 миллиарда Украина получит, если ЕК даст положительную оценку ходу реформ.

РИА Новости отмечает, что в 2023 году ежемесячная финансовая помощь Украине от ЕС не требовала предварительного согласования.

В целом проект предусматривает предоставление Украине финансовой и технической помощи в 2024-2027 годах на общую сумму в 50 миллиардов евро.