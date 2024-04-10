Сторонники и противники закона об иноагентах в Грузии устроили войну плакатов

Сторонники и противники закона «О прозрачности иностранного влияния», внесенного в парламент Грузии правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», устроили войну плакатов. Об этом сообщает газета «Взгляд».

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Уточняется, что оппозиционеры, не вдаваясь в детали, срывают вывешенные по всей столице плакаты с разъяснениями о том, что нормативный акт близок к аналогичным западным. Вместо них они вывешивают баннеры, на которых написано, что закон является «русским».

В свою очередь, сторонники законопроекта вывешивают плакаты на офисах оппозиционных партий и неправительственных организаций, которые в случае принятия закона должны будут декларировать доходы.

«Грузинская мечта» внесла законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в парламент в начале апреля.

В сопроводительной записке отмечается, что инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, особенно более 20%, поступают из-за границы. Согласно предложению, все организации, которые занимаются «интересами иностранных сил», должны быть зарегистрированы в специальном государственном реестре. При регистрации требуется указать полученные доходы и подавать декларацию.

Для выявления таких организаций министерство юстиции получит полномочия на проведение проверок и контроль в любое время. Отказ от регистрации или предоставления декларации будет влечь за собой штраф в размере 25 тысяч лари (приблизительно $9,5 тыс.).