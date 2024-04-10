Республиканцы высказались об идее помочь Киеву за счет российских активов

Конгрессмены-республиканцы негативно оценили инициативу об интеграции пакета помощи Украине с законопроектом REPO, дающим возможность президенту США Джо Байдену конфисковать замороженные активы РФ и использовать их на нужды Киеву. Об этом сообщает Punchbowl News.

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С соответствующим предложением ранее выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

Идея «не пользуется популярностью» у Республиканской партии, указало издание.

Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо выступил за введение инструмента вторичных санкций против иностранных поставщиков цифровых активов. В письменных показаниях перед слушаниями в сенате он отметил, что российской стороне удается обходить санкции с помощью стейблкоинов

Также ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони указал на отсутствие решений по использованию доходов с российских активов в ближайшей перспективе.