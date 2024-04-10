В Финляндии заявили о падении имиджа страны в глазах россиян

Имидж Финляндии «рухнул» в глазах россиян после вступления страны в НАТО. Об этом говориться в опубликованном финским МИД обзоре «Финляндия глазами других 2024», выдержки из которого приводит РИА Новости.

После начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО. Финляндия официально вошла в альянс в апреле 2023 года.

«Решение Финляндии вступить в НАТО и негативное освещение этого вопроса в российских СМИ являются факторами, оказавшими наибольшее влияние на ухудшение отношения россиян к Финляндии», - отмечается в документе.

По данным МИД, в течение 2023 года российские СМИ написали о Финляндии около 35 тысяч раз, но позитивного в этом освещении было мало, а имидж страны в России «рухнул».

Рейтинг национальных брендов Anholt-Ipsos Nation Brands Index свидетельствует о том, что еще пять лет назад россияне включили власти Финляндии в тройку лидеров по компетентности и честности. А в последнем опросе страна заняла всего лишь 44-е место. По показателям мира и безопасности Финляндия опустилась с 5-го места на 52-е.

При этом в мировых СМИ интерес к Финляндии повысился, а репутация выросла.

Ранее новый финский лидер Александр Стубб заявил, что до конца спецоперации у Финляндии «фактически не будет отношений с Россией». При этом Финляндия подписала с США соглашение об оборонном сотрудничестве. Госсекретарь Энтони Блинкен в ходе церемонии отметил, что после вступления документа в силу «войска получат больше возможностей с целью совместной подготовки и укрепят оперативную совместимость НАТО».