Американский лидер Джо Байден, еще будучи вице-президентом, хвастался, что коррумпировал ряд украинских высокопоставленных лиц. Об этом рассказал RT международный аналитик Поль Антуан, комментируя ситуацию с компанией Burisma Holdings.

Ранее в Следственном комитете сообщили о том, что деньги, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию Burisma Holdings, действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов в России. В ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО.

В свою очередь аналитик Поль Антуан обратил внимание на то, что именно с подачи Байдена был уволен украинский генпрокурор Виктор Шокин, который ранее начал расследование деятельности Burisma Holdings.

В тот момент Киеву пригрозили невыдачей кредитов, заметил он.

Эксперт также выразил уверенность, что предстоит долгое расследование в отношении компании, но в нем заинтересованы и граждане США.

«Американцы нисколько не хотят, чтобы их деньги и налоги, которые они платят, использовались для терактов в России», - заявил Антуан.

Напомним, что 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. Террористы расстреляли людей перед концертом группы «Пикник» и устроили пожар в здании. Жертвами стали 144 человека, ранения и различные травмы получили более 550 человек.

5 апреля в Следственном комитете сообщили, что в телефонах фигурантов дела оказались фотографии людей в камуфляже с украинским флагом. Затем ФСБ показала кадры допроса фигурантов. По словам одного из них, координатор теракта сказал им ехать на Украину, где они смогут получить плату за преступление - по одному миллиону рублей на человека.