В Раде предложили изымать машины по мобилизации

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что украинцам, владеющим двумя и более машинами, возможно, придется отдать одну из них государству по мобилизации. Об этом она рассказала на своей странице в одной из соцсетей.

Безуглая поделилась текстом с поправками, внесенными в законопроект о мобилизации.

«Мобилизация транспортных средств - уточнение. Для граждан - при наличии в собственности более одного транспортного средства - [одно] могут мобилизовать», - отмечается в тексте.

В начале февраля на Украине в первом чтении приняли законопроект, уменьшающий нижнюю планку призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и упрощающий процедуру вручения повесток. Владимир Зеленский заявлял, что в 2024 году ВСУ потребуются 450-500 тысяч новобранцев.

В марте в Раде сообщили об идее властей Украины дать отсрочки от мобилизации людям, зарабатывающим от 35 тысяч гривен (около 82 тысяч рублей). Цель такой отсрочки - чтобы украинский бюджет не терял более высокие налоговые поступления. При этом средняя зарплата на Украине составляет 17 442 гривны (около 40 тысяч рублей).

Всего к украинскому закону о мобилизации предложили более четырех тысяч правок.