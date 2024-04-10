Си Цзиньпин назвал невозможным разделение материкового Китая и Тайваня

Не существует силы, которая способна разделить материковый Китай и Тайвань. Как сообщает ТАСС, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Пекине с бывшим главой администрации Тайваня Ма Инцзю.

Ма Инцзю находится с визитом в Китае с 1 апреля. Он успел посетить провинции Гуандун и Шэньси, а также Пекин. Встреча с Си Цзиньпином состоялась в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь.

«У соотечественников по обе стороны пролива нет тревог, которые нельзя урегулировать, а также нет вопросов, которые нельзя обсудить. Нет никакой силы, которая способна нас разделить», — заявил председатель КНР.

Напомним, что Ма Инцзю занимал пост главы администрации Тайваня с 2008 по 2016 год. Он способствовал разрядке обстановки и проводил политику по экономическому сближению с материковым Китаем. 7 ноября 2016 года он впервые встретился с Си Цзиньпином — это была первая встреча между руководителями КНР и Тайваня с окончания гражданской войны в Китае в 1949 году.