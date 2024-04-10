США пригрозили Китаю ухудшением отношений в случае успехов России

США намерены возложить ответственность на Китай в случае достижения Россией успехов в ходе специальной военной операции, что без сомнения повлияет на отношения между странами. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, пишет ТАСС.

Такую точку зрения Кэмпбелл высказал в ходе мероприятия, организованного Национальным комитетом по американо-китайским отношениям, комментируя «территориальные успехи России».

«Мы прямо заявили Китаю, что, если это продолжится, то это повлияет на отношения между США и КНР. Мы не будем сидеть сложа руки и говорить, что все в порядке», - заверил представитель Госдепартамента США.

Он особо отметил, что для США «самой важной миссией» является поддержание мира и стабильности в Европе. При этом успех России, которая якобы «поддерживается Китаем, противоречит американским интересам», так как это может изменить баланс сил «неприемлемым образом».

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о последствиях в случае, если Вашингтон обнаружит, что китайский бизнес поддерживает Россию в конфликте на Украине. В ходе своей поездки в Китай Йеллен пообещала неприятности Пекину, если он не будет соблюдать американские санкции против РФ.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что США не должны препятствовать нормальным отношениям между Россией и Китаем.