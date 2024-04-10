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Стало известно о просьбах украинцев к России помочь вернуть детей из Евросоюза

Украинцы просят Россию помочь вернуть детей, изъятых в странах Европейского союза (ЕС). Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Стало известно о просьбах украинцев к России помочь вернуть детей из Евросоюза
© Lenta.ru

По ее словам, находящиеся за рубежом российские дипломаты регулярно получают от граждан Украины соответствующие просьбы. Отчаявшиеся родители сообщают, что Киев отказывается помочь вернуть им отобранных социальными службами ЕС детей.

«[Родители изъятых детей] понимают, что наша страна, несмотря на происки западной, киевской пропаганды, несмотря на все эти козни, несмотря на все давление, которое мы испытываем, мы им не враги», — добавила Захарова, отметив, что по-настоящему защитить украинцев в этой ситуации может только Россия.
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