Стало известно о просьбах украинцев к России помочь вернуть детей из Евросоюза

Украинцы просят Россию помочь вернуть детей, изъятых в странах Европейского союза (ЕС). Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

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По ее словам, находящиеся за рубежом российские дипломаты регулярно получают от граждан Украины соответствующие просьбы. Отчаявшиеся родители сообщают, что Киев отказывается помочь вернуть им отобранных социальными службами ЕС детей.