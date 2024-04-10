В ООН ответили на сообщения о применении ВСУ кассетных боеприпасов

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека знают, что Украину обвиняют в применении кассетных боеприпасов по российской территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управления Джереми Лоуренса.

По словам Лоуренса, управление ООН выразило обеспокоенность сообщениями о жертвах среди гражданского населения России.

Лоуренс добавил, что пока организация не смогла проверить сообщения о кассетных боеприпасах и данные о жертвах «в соответствии со своей методологией». Он подчеркнул, что использование таких боеприпасов против густонаселенных районов несовместимо с основными принципами ведения боевых действий.

Что такое кассетные боеприпасы и почему они опасны

В конце декабря 2023 года в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ обстреляли Белгород двумя ракетами «Ольха» с кассетным снаряжением и снарядами чешской системы залпового огня Vampire.

Российские военные подчеркнули, что ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов Vampire были перехвачены. Жертвами атаки стали 25 человек, более ста человек пострадали. В Минобороны заявили, что в случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы «неизмеримо более тяжелыми».