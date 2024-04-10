В США заявили о потере контроля над своими союзниками

Стремление стран Европейского союза (ЕС) направить на Украину оружие даже в случае гипотетического возвращения к власти экс-президента США Дональда Трампа говорит о том, что Вашингтон теряет контроль над своими союзниками. Об этом заявил бывший командующий силами США в Европе отставной генерал Бен Ходжес, сообщает телеканал NBC News.

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«Это стыдно. Это говорит о том, что наши союзники теряют доверие к Соединенным Штатам. Если они теряют к нам доверие, мы теряем влияние на них. Конфликт на Украине касается не только Украины», — рассказал он.

Ходжес также подчеркнул, что самые надежные союзники США находятся в Европе. Он заключил, что Вашингтон теряет доверие в том числе в вопросе помощи Киеву.

Ранее Ходжес усомнился в желании западных партнеров помочь Украине, чтобы она вышла победителем из конфликта с Россией. Он также усомнился, что у Берлина или Вашингтона есть «воля, превосходящая волю Кремля» в вопросе наращивания оборонной промышленности.