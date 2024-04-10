СБУ задержала бывшего депутата от «Партии регионов»

Служба безопасности Украины объявила о задержании бывшего депутата Верховной рады от запрещенной «Партии регионов» при попытке выехать за пределы страны. Об этом со ссылкой на заявление ведомства пишет РИА Новости.

В спецслужбе пояснили, что 60-летний бывший депутат горсовета Артемовска был задержан вблизи пограничного пункта пропуска в Одесской области, откуда он пытался выехать за границу «как личность непризывного возраста». При этом имя парламентария не называется.

«Киберспециалисты Службы безопасности помешали бегству из Украины бывшего народного депутата от запрещенной Партии регионов, способствовавшего вооруженной агрессии России», - подчеркивается в сообщении.

По версии СБУ, у парламентария была компания интернет-провайдер и он выплачивал налоги в российский бюджет, чем «финансировал военно-промышленный комплекс России». Ему предъявлено подозрение по статье об оправдании российской военной операции против Украины.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. В последние месяцы в соцсетях появляются видео о том, как себя ведут сотрудники военкоматов, выполняя план по мобилизации. В частности, в Одессе досматривают общественный транспорт и принудительно мобилизуют мужчин-пассажиров. При этом командир 118 бригады теробороны ВСУ Анатолий Стуженко заявил о том, что украинцам, не подчиняющимся военкомам, необходимо простреливать колени.