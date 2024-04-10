Вступление Украины в Евросоюз подорвет объединение и даже может привести к его коллапсу. Такое мнение высказали газете Express анонимные источники в правительстве страны.

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"Это будет ошибка, которая убьет ЕС. Интегрировать ведущего мирового производителя зерна будет безумием", - приводит агентство РИА Новости цитату из материала.

По словам неназванного источника в правительстве Франции, Брюссель, пытаясь включить Киев в ЕС, "совершает ту же ошибку, что и с Турцией".

Другой собеседник газеты из поддерживающей президента Франции Эмманюэля Макрона партии подчеркнул, что отказ от принятия Украины в ЕС необходим в качестве разменной монеты на переговорах с Россией. Таким образом можно повысить ставки, чтобы уступка казалась Москве более существенной.

В 2022 году Евросоюз предоставил Молдавии и Украине статус кандидатов в члены объединения. В то же время в Брюсселе неоднократно признавали, что этот шаг является скорее символическим.