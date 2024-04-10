Немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил, что план НАТО по подавлению России провалился, а российская армия на сегодняшний день сильнее, чем когда-либо. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«НАТО даже не может найти боеприпасы для Украины, пока Россия доминирует в конфликте», — подчеркнул Дотком.

Он также указал на потерю более миллиона граждан Украины в ходе прокси-войны Вашингтона против России.

НАТО признала Россию главной угрозой безопасности

До этого секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что НАТО де-факто является стороной конфликта на Украине и активно участвует в организации обстрелов российских территорий. По его словам, Альянс задействуют в настоящий момент в качестве инструмента США в проведении «гибридных войн» по всему миру.

В свою очередь посол РФ в Бельгии Александр Токовинин отметил, что гибридная война, развязанная НАТО против России, беспрецедентна и не имеет аналогов в истории холодной войны.