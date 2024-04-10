Владимир Зеленский предал интересы своего народа и своей страны, выбрав собственную славу на Западе и личную выгоду, и сейчас мир наблюдает его позорный проигрыш. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение «Другая Украина». ТАСС

«Зеленский оказался безгранично циничным. Он не в состоянии признавать свои ошибки, не в состоянии слушать народ, жить его проблемами и интересами», — подчеркнул Медведчук. Политик привел данные украинской социологической компании СОЦИС, согласно которым Зеленский неизбежно проиграл в случае президентских выборов. Lenta.ru

Ранее Медведчук заявлял, что конфликт Украины с Россией был давно запрограммирован Западом, который «дрессировал украинскую управленческую элиту». Газета.Ru