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Байден: исход конфликта на Украине зависит от действий конгресса США

Решение конгресса США в вопросе продолжения выделения финансирования для Киева определит исход конфликта на Украине. Такую точку зрения высказал президент США Джо Байден.

Байден рассказал, от чего зависит исход конфликта на Украине
© RT на русском

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, Байден заявил, что конфликт на Украине подойдёт к концу, когда спикер палаты представителей США Майк Джонсон проведёт голосование. Об этом сообщает ТАСС.

Байден предупредил о катастрофе для всего мира

Ранее американский сенатор Эрик Шмитт заявил, что Белый дом может запросить на помощь Киеву ещё $100 млрд.

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Майк Джонсон
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Джозеф Байден
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