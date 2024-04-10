Байден рассказал, от чего зависит исход конфликта на Украине

Решение конгресса США в вопросе продолжения выделения финансирования для Киева определит исход конфликта на Украине. Такую точку зрения высказал президент США Джо Байден.

© RT на русском

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, Байден заявил, что конфликт на Украине подойдёт к концу, когда спикер палаты представителей США Майк Джонсон проведёт голосование. Об этом сообщает ТАСС.

Байден предупредил о катастрофе для всего мира

Ранее американский сенатор Эрик Шмитт заявил, что Белый дом может запросить на помощь Киеву ещё $100 млрд.