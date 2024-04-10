Глава Гагаузии ответила на оскорбления со стороны Санду

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что оскорбления в ее адрес не красят президента Молдавии Майю Санду. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выходить постоянно на каждом телевидении, говорить, что башкан (глава Гагаузии — прим. «Ленты.ру») такая и из такой команды она баллотировалась и так далее - это все не красит как президента Республики Молдова», — сказала Гуцул.

По ее мнению, оскорбления со стороны Санду в ее адрес звучат необдуманно, а лидер Молдавии прикрывается своей должностью.