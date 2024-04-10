В Израиле заявили, что не могут доверять Эрдогану
Израильские власти не могут доверять турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и будут "искать и строить" альтернативу товарам из Турции в сельском хозяйстве и строительной отрасли. С таким заявлением выступил израильский министр иностранных дел Исраэль Кац в интервью радиостанции Kan, комментируя введенные Анкарой торговые ограничения.
"В момент истины становится ясно, что Израиль не может доверять Эрдогану, потому что в момент истины он решительно выступает на стороне убийц (имеются в виду члены радикального палестинского движения ХАМАС - прим. ТАСС), игнорируя при этом не только Израиль, но и интересы граждан Турции. Необходимо находить и строить альтернативы, чтобы Израиль ни в чем не зависел от Турции. Ни в строительной отрасли, ни в сельском хозяйстве", - сказал Кац.