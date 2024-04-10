В Израиле заявили, что не могут доверять Эрдогану

Израильские власти не могут доверять турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и будут "искать и строить" альтернативу товарам из Турции в сельском хозяйстве и строительной отрасли. С таким заявлением выступил израильский министр иностранных дел Исраэль Кац в интервью радиостанции Kan, комментируя введенные Анкарой торговые ограничения.

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