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Спикер парламента США сослался на дела и не пошел на встречу по Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отказался от встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, сославшись на то, что не смог найти для этого времени в своем деловом дневнике. Об этом пишет британская газета The Daily Mail (DM).

Спикер парламента США сослался на дела и не пошел на встречу по Украине
© Lenta.ru
«Спикер Палаты представителей США пренебрег Дэвидом Кэмероном после того, как тот попросил обсудить помощь Украине», — пишет издание.

Ранее конгрессвуман от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин распространила письмо с призывом отстранить Джонсона от должности председателя нижней палаты американского парламента.

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