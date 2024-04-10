Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с особо почитаемым во всем мусульманском мире праздником разговения Ораза айт (также известен как Ураза-байрам), знаменующим собой окончание месяца Рамазан и завершение поста.

© пресс-служба президента Республики Казахста

"Поздравляю вас с праздником Ораза айт, который все мусульмане встречают с особой радостью! В священный месяц Рамазан верующие уделяют большое внимание общечеловеческим ценностям и искренне стремятся к духовному очищению, протягивают руку помощи нуждающимся, проявляют заботу об окружающих. Совершенные во время тридцатидневного поста благие поступки, основанные на терпении, стойкости и умеренности, раскрывают истинную суть Ораза айта", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном его пресс-службой.

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Токаев отметил, что традиционная религия предков призывает всех людей к миру и спокойствию, милосердию и состраданию, доброте и созиданию, достижению заслуженного успеха через честный труд.