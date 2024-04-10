Победа главы словацкого парламента Петера Пеллегрини на выборах президента страны обладает разным значением для России и Украины. Об этом написали в агентстве Al Khaleej.

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«У президента России Владимира Путина появился новый союзник в Европе: Петер Пеллегрини одержал победу на выборах президента Словакии. Таким образом, Брюссель, Вашингтон и Киев получили новый удар», — отметили журналисты.

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Теперь Словакия перестала быть партнером Украины и превратилась в друга России. Авторы материала напомнили, что до июля помощь Братиславы Киеву составила 750 миллионов долларов.

Петер Пеллегрини победил на выборах президента Словакии. По итогам первого тура он набрал 53,12 процента голосов, сообщили в Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий.