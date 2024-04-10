Глава Гагаузии пожаловалась на «оккупацию» со стороны властей Молдавии

Центральные власти Молдавии ведут себя в Гагаузии как оккупанты. Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул, слова которой передает ТАСС.

Утром 10 апреля президент Молдавии Майя Санду выразила недоумение визитом Евгении Гуцул в Россию, поскольку Москва якобы развязала военный конфликт на Украине, и подобные поездки его поощряют.

В этот же день Гуцул заявила, что уголовное дело, которое завели в отношении нее в Молдавии.

До этого глава Гагаузии сказала, что в случае, если Молдавия введет войска в Гагаузию, когда та признает свою независимость, власти обратятся за помощью к России.

Кроме того, Гуцул рассказала, что президент Российской Федерации Владимир Путин на прошедшей в прошлом месяце встрече заверил ее, что РФ всегда будет поддерживать этот регион.