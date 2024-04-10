В Пентагоне оценили идею обмена данными по космосу с РФ

Космическое командование Пентагона хотело бы иметь деконфликтные каналы связи с Россией, заявил глава командования Стивен Уайтинг.

«Нам бы хотелось иметь рабочие деконфликтные каналы», — цитирует его РИА Новости.

В США конгрессмены потребовали от Белого дома отчета о помощи Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в настоящий момент основная потенциальная сфера для диалога между Россией и Соединёнными Штатами — это вопросы, связанные со стратегической безопасностью.