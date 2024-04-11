Трамп отказал Зеленскому в визите на Украину

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отклонил приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать с визитом на Украину. Об этом пишет Die Zeit.

«С Зеленским не было никаких контактов, а президент Трамп публично заявил, что ему нецелесообразно ехать на Украину сейчас, когда он не является главнокомандующим», — заявили в предвыборном штабе Трампа.

Бывший лидер США Дональд Трамп в рамках предвыборной кампании неоднократно высказывался, что сможет закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае победы на президентских выборах.

«Давайте дадим ему шанс»: Зеленский согласился выслушать мирный план Трампа

В феврале украинский президент Зеленский пригласил Трампа приехать в страну, добавив, что с ним он готов поехать даже на передовую.

9 февраля Зеленский повторно пригласил Трампа посетить Украину. «Я, определенно, готов с ним встретиться», — отметил он.