В США прокомментировали обвинение со стороны РФ в финансировании терроризма

Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал новость о том, что Следственный комитет России открыл уголовное дело о финансировании терроризма в отношении должностных лиц из США и стран НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что факт заведения уголовного дела Салливан назвал «нонсенсом».

Ранее Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении «высших должностных лиц США и стран НАТО» по статье о финансировании терроризма. По версии следствия, через украинскую нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс» поступали средства, «которые на протяжении многих лет использовались для осуществления террористических актов в России».