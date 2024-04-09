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Заседание МАГАТЭ по ЗАЭС проведут по просьбе РФ и Украины

Украина вслед за Россией направила в Международное агентство по атомной энергии письмо с просьбой провести внеочередную сессию Совета управляющих в связи с ситуацией на Запорожской АЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление.

Заседание МАГАТЭ по ЗАЭС проведут по просьбе РФ и Украины
© РИА Новости
«Заседание созывается председателем Совета на основании двух отдельных писем, направленных ему, в хронологическом порядке, Российской Федерацией и Украиной, с просьбой о проведении сессии», — говорится в нем.

Мероприятие запланировали на 11 апреля в 16:00 по московскому времени.

Напомним, что в последние дни ЗАЭС подвергалась атакам беспилотников. В РФ обвиняют в них Украину. Под удары беспилотников, в том числе попали шестой энергоблок и учебный центр. При этом критических повреждений зафиксировано не было. Несмотря на это гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал удары по ЗАЭС «зловещим событием», но их виновника называть не стал.

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