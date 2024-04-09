Байден примет участие в мирной конференции по Украине

Президент США Джо Байден планирует принять участие в мирной конференции по Украине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на швейцарское СМИ.

В издании отметили, что данную информацию ему подтвердили несколько «надежных источников». Официальное подтверждение в таких случаях делают незадолго до мероприятия, подчеркнули в швейцарском СМИ. Кроме того там указали, что Берн и Киев пока не разослали приглашения сторонам-участникам.

Мирная конференция по Украине пройдет в Швейцарии 16-17 июня. Ее инициатором выступил Киев с целью утверждения «формулы мира» Владимира Зеленского. РФ на нее приглашена не будет.