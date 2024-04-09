В США допустили выделение Украине еще 100 миллиардов долларов

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Американская администрация не имеет "стратегии выхода" из ситуации на Украине и пока действует так, как если бы не замечала угрозы бесконечного конфликта в этой стране. Такое мнение выразил член Сената Конгресса США Эрик Шмитт (республиканец от штата Миссури).

"Частью проблемы является то, что нынешняя администрация не изложила стратегию выхода. По моему мнению, речь идет о незаполненном чеке на войну, которая без каких-либо ясно очерченных целей будет бесконечной", - заявил законодатель, выступая на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил. Участие в них приняли американский министр обороны Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

При этом Шмитт отметил, что "не голосовал за запрос на дополнительные ассигнования" из бюджета США в 2024 финансовом году, принятый Сенатом 13 февраля и направленный в том числе на возобновление военной помощи Киеву. "Поскольку, на мой взгляд, у нас нет адекватного контроля за тем, как расходуются деньги. Определение "победе" не дано", - пояснил сенатор. Он убежден, что все это не отвечает интересам США. "И теперь мы получаем бюджетный запрос, который не отражает заявление администрации [о намерении поддерживать Киев] "столько, сколько понадобится", - подчеркнул Шмитт.

Он также попросил у Остина обозначить общий размер ассигнований, которые американская администрация хотела бы направить на оказание помощи Киеву. Однако руководитель Пентагона не стал делать прогнозы о том, сколько еще средств исполнительная ветвь власти США может запросить у законодательной на поддержку Украины. При этом глава военного ведомства подтвердил, что упомянутый Шмиттом запрос на текущий финансовый год для Киева в размере свыше $60 млрд предназначен для покрытия расходов только до конца сентября.

В связи с этим Шмитт полушутя-полусерьезно поинтересовался у Остина, означает ли это, что к концу сентября боевые действия на Украине завершатся. "Маловероятно, что война закончится 30 сентября", - ответил руководитель американского военного ведомства.