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Американский сенатор заявил, что у Белого дома нет "стратегии выхода" из Украины

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Американская администрация не имеет "стратегии выхода" из ситуации на Украине и пока действует так, как если бы не замечала угрозы бесконечного конфликта в этой стране. Такое мнение выразил член Сената Конгресса США Эрик Шмитт (республиканец от штата Миссури).

В США допустили выделение Украине еще 100 миллиардов долларов
© ТАСС

"Частью проблемы является то, что нынешняя администрация не изложила стратегию выхода. По моему мнению, речь идет о незаполненном чеке на войну, которая без каких-либо ясно очерченных целей будет бесконечной", - заявил законодатель, выступая на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил. Участие в них приняли американский министр обороны Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

При этом Шмитт отметил, что "не голосовал за запрос на дополнительные ассигнования" из бюджета США в 2024 финансовом году, принятый Сенатом 13 февраля и направленный в том числе на возобновление военной помощи Киеву. "Поскольку, на мой взгляд, у нас нет адекватного контроля за тем, как расходуются деньги. Определение "победе" не дано", - пояснил сенатор. Он убежден, что все это не отвечает интересам США. "И теперь мы получаем бюджетный запрос, который не отражает заявление администрации [о намерении поддерживать Киев] "столько, сколько понадобится", - подчеркнул Шмитт.

Он также попросил у Остина обозначить общий размер ассигнований, которые американская администрация хотела бы направить на оказание помощи Киеву. Однако руководитель Пентагона не стал делать прогнозы о том, сколько еще средств исполнительная ветвь власти США может запросить у законодательной на поддержку Украины. При этом глава военного ведомства подтвердил, что упомянутый Шмиттом запрос на текущий финансовый год для Киева в размере свыше $60 млрд предназначен для покрытия расходов только до конца сентября.

В связи с этим Шмитт полушутя-полусерьезно поинтересовался у Остина, означает ли это, что к концу сентября боевые действия на Украине завершатся. "Маловероятно, что война закончится 30 сентября", - ответил руководитель американского военного ведомства.

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