Байден предложил закрыть рот перебивавшему его критику

Президент США Джо Байден эмоционально отреагировал на перебивавшего его критика и предложил ему выступить на сцене с речью либо закрыть свой рот. Трансляцию выступления американского лидера на центральном вокзале Вашингтона Юнион-Стейшн вели американские новостные телекомпании.

Неизвестный мужчина перебил и начал критиковать главу государства, когда тот говорил об инвестициях в детское здравоохранение.

"Что ж, я скажу вам следующее: либо вы поднимайтесь и сами выступайте с речью, либо закройте свой рот. Хорошо?" - отметил президент.

Толпа отреагировала на его слова аплодисментами и восторженными криками.

Байден, которому 81 год, нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства. В конце февраля Байден прошел регулярный медосмотр. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер по просьбе журналистов уточнила, что осмотр не включал в себя проверку умственных способностей американского лидера.