Гросси прокомментировал атаку на ЗАЭС

Атака беспилотника на учебный центр Запорожской АЭС является «зловещим событием» и свидетельствует о готовности к новым атакам на станцию. Такое заявление сделал гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Последние дни ЗАЭС подвергалась атакам. В РФ обвиняют в них Украину. Под удары беспилотников, в том числе попали шестой энергоблок и учебный центр. При этом критических повреждений зафиксировано не было.

Гросси отметил, что учебный центр, по которому была совершена сегодняшняя атака, находился за периметром, но недалеко от первого энергоблока.

«Произошедшее является зловещим событием, поскольку оно указывает на очевидную готовность продолжать эти атаки, несмотря на серьезную опасность, которую они представляют для ядерной и физической безопасности, и наши неоднократные призывы к военной сдержанности. Кто бы ни стоял за ними, они играют с огнем. Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно прекратиться», — прокомментировал это он.

После атаки на ЗАЭС 7 апреля МИД РФ призвал Гросси правдиво отреагировать на нее, назвав виновника. В российском ведомстве указывают, что за ударами стоят ВСУ.