Пентагон призвал расследовать причастность России к «гаванскому синдрому»

Разведка США должна расследовать данные о возможной причастности России к проявлению «гаванского синдрома», призвал глава Пентагона Ллойд Остин. Его цитирует РИА Новости.

«Я разговаривал с руководителями разведывательного сообщества и обсуждал с ними данный вопрос. Они заверили меня в том, что продолжат рассматривать и расследовать любые новые свидетельства, которые появляются, и продолжат давать свои оценки», — сказал министр обороны на слушаниях в Сенате США.

Министр обороны также назвал имеющиеся данные о причастности России к соответствующим инцидентам «достойными изучения».

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не считают Россию причастной к случаям «гаванского» синдрома.