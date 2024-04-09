Санду отменила визит в Гагаузию

Президент Молдавии Майя Санду не приедет в Гагаузию, как сообщалось ранее.

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Визит должен был состояться в среду, 10 апреля.

Информацию об отмене поездки новостному порталу Gagauzinfo.MD подтвердили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что в администрации президента сослались на занятость главы государства.

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Отмена поездки состоялась на фоне визита главы Гагаузии Евгении Гуцул в Москву, где она подписала соглашение с ПСБ об открытии счетов бюджетникам и пенсионерам автономии.

Подчёркивается, что регион получит доступ к российской платёжной инфраструктуре.