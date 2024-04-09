Гуцул не исключила своего задержания в Кишиневе

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул не исключила, что ее могут задержать в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы, куда она прибыла с рабочим визитом. Соответствующее заявление она сделала в беседе с «РИА Новости».

Напомним, что в рамках визита в Москву Гуцул, председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов подписали соглашение о долгосрочных партнерских отношениях и развитии сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Встречи с президентом России Владимиром Путиным у главы Гагаузии не планируется.

«То, что могут быть задержания, я не исключаю. Не исключаю, что меня и Константинова могут опять же ждать в аэропорту правоохранительные органы, как в прошлый раз в марте, когда я летела из Сочи», — сказала Гуцул.

В конце марта руководитель Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин сообщала, что материалы уголовного дела против главы Гагаузии будут направлены в суд. При этом, в чем именно обвиняют Гуцул она не раскрыла.