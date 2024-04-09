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Американский сенатор заявил о трате США 80 тысяч долларов в секунду на Украину

США тратят на Украину 80 тысяч долларов в секунду, что непозволительно много. С таким заявлением выступил республиканский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл, его цитирует ТАСС.

Американский сенатор заявил о трате США 80 тысяч долларов в секунду на Украину
© globallookpress.com
«Сейчас мы печатаем, или сжигаем 80 тысяч долларов в секунду. 4,6 миллиона в минуту. Мы больше не можем поддерживать это. Мы должны найти более удачные способы расходовать свои деньги», — сказал парламентарий.

Ранее генеральный директор американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что Конгрессмены из Палаты представителей США должны преодолеть межпартийные разногласия и согласовать помощь Украине.

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