Британия и США достигли прогресса в вопросе передачи Украине активов РФ

Великобритания и США добились прогресса в вопросах способа передачи Украине замороженных суверенных активов России. Об этом сообщил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон.

— Мы знаем, что им (Украине — прим. «ВМ») нужны деньги в виде замороженных российских суверенных активов, — заявил министр иностранных дел Великобритании на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.

Кэмерон указал, что стороны представят свои предложения на саммите «Группы семи» (G7) в июне. В ходе переговоров удалось достичь значительного прогресса в вопросе о том, как получить доступ к замороженным активам на согласованной основе, передает ТАСС.

При этом азиатские и ближневосточные страны в частном порядке стремятся убедить Брюссель отказаться от идеи конфискации российских активов. По их словам, это является крайне деликатным вопросом, и конфискация российских активов создаст опасный прецедент.

Представители ЕС, приняв решение передать Украине замороженные российские активы, «обрубят сук, на котором сидят», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.