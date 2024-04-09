Швейцария назвала условия, при которых откажется от нейтралитета

Швейцарии не нужен будет нейтралитет, если она подвергнется нападению извне, заявила во вторник президент страны Виола Амхерд. Российская газета

«Если произойдет нападение на Швейцарию, ситуация будет другой и нейтралитет будет утрачен», — отметила Амхерд, добавив, что в таком случае государство обратилось бы за помощью к партнерам для обеспечения обороноспособности. Она объяснила, что власти считают такой сценарий маловероятным, а также выразила надежду на то, что этого не произойдет. Lenta.ru

Ранее стало известно, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня. Отмечается, что в мероприятии примут участие от 80 до 100 государств так называемого глобального Юга. Конференция может состояться 16-17 июня. Газета.Ru