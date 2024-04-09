Санду отвергла возможность референдума по объединению с Румынией

Молдавия не будет выносить на общенациональный референдум о европейской интеграции вопрос об объединении с Румынией. Об этом заявила президент республики Майя Санду в интервью изданию Nokta.

«Это референдум о европейской интеграции, вопрос о присоединении к Румынии не стоит», - сказала глава государства.

Имеющая большинство в парламенте Молдавии партия «Действие и солидарность» 9 апреля выступила с инициативой провести референдум по вопросу евроинтеграции 20 октября. На эту же дату депутаты предложили назначить выборы президента.

Санду отменила визит в Гагаузию

Ранее президент Румынии Марчел Чолаку заявил о поддержке идеи объединения с Молдавией. По его мнению, это может произойти после присоединения Кишинева к Евросоюзу, передает «Радиоточка НСН».