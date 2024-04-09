Украинцев заподозрили в убийстве четырех граждан Польши

Польская полиция расследует дело об убийстве четырех граждан страны в заброшенном доме в Варшаве, среди подозреваемых есть украинцы. Об этом сообщили представители польских правоохранительных органов, передает «РИА Новости».

Представитель Окружной прокуратуры Варшавы Шимон Банна уточнил, что тела четырех поляков были обнаружены в заброшенном многоквартирном доме на улице Гжибовской. Они были изувечены и спрятаны под мусором на разных этажах здания. Тела трех из них обнаружил один из жильцов пустующего дома, на место сразу выехала полиция и судмедэксперты. Еще одно тело было закопано во дворе.

«Следы и предметы, обнаруженные на месте происшествия, указывают на то, что к гибели мужчин причастны третьи лица», — добавил Банна.

В настоящее время польская полиция задержала семь человек в возрасте от 30 до 50 лет. Среди них есть также граждане Украины. Все задержанные проживали в пустующем доме.