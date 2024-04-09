В Белом доме настаивают, что к теракту в "Крокусе" причастна только ИГ*

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждает, что за терактом в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" стоит исключительно террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ, признана террористической). Так он прокомментировал факт возбуждения СК РФ уголовного дела в связи с обращением депутатов Госдумы о финансировании терроризма со стороны США и других западных стран.

"Россия знает, что это ИГ совершила теракт в Москве. Мы знаем, что это ИГ совершила теракт в Москве", - сказал Салливан на брифинге, назвав возбужденное СК РФ дело "нонсенсом". Комментируя его, он также утверждал, что "все остальное - лишь шум".

СК России возбудил уголовное дело в связи с обращением депутатов Госдумы о финансировании терроризма со стороны США и других западных стран. Следователи установили, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности нефтегазовую компанию "Бурисма холдингс", действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в России, а также за ее пределами в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба.